شهدت الحصة التدريبية للزمالك مساء اليوم الإثنين مشاركة الوافد البرازيلي على الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ألفينا بيزيرا لأول مرة.

وحرص لاعبو الزمالك قبل انطلاق الحصة التدريبية على الترحيب باللاعب بإقامة ممر شرفي له.

وانطلق بعد ذلك الحصة التدريبية فخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة، في بداية المران إذ تولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى، وفقرة خفيفة بالكرة.

وعقد المدير الفني البلجيكي للفريق يانيك فيريرا، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية لشرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال الحصة التدريبية.

وقسّم فيريرا بعد ذلك اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية، ثم خاض الفريق مناورة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية.

