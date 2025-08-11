تعليق مثير من أحمد شوبير بالتزامن مع شكوى الزمالك ضده

كتب ـ محمد الميموني:

أثار حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، أحمد شوبير الجدل بتدوينة له بالتزامن مع شكوى الزمالك ضده.

ونشر أحمد شوبير، اليوم الإثنين، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة جاءت:"الأدب فضلوه عن اللعب".

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكانت مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري قد شهدت فوز الزمالك بثنائية نظيفة على نظيره سيراميكا كليوباترا فيما تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع نظيره مودرن سبورت.

