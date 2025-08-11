الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد شوبير



كتب ـ رامي بشاي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

وشملت الشكوى ـ بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك اليوم الإثنين ـ التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي.

وأضاف البيان:"هو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي".

وشدد نادي الزمالك في ختام بيانه على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية.

يذكر أن فريق الزمالك قد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين.

