هل يلحق أحمد ربيع بقائمة الزمالك أمام المقاولون؟.. مصدر يُجيب

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن موقف لاعب خط الوسط بصفوفهم أحمد ربيع من التواجد بقائمتهم لمباراة المقاولون العرب.

الزمالك كان قد تعاقد مع أحمد ربيع خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من البنك الأهلي ولكنه لم يشارك في مباراة الفريق الأولى بدوري 2025/26 أمام سيراميكا كليوباترا للإصابة.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إنهم لم يحسموا موقف أحمد ربيع من التواجد بقائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب بعد ولكن الأقرب حتى الآن هو غيابه عن التواجد لإصابته في العضلة الضامة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك قد استهل مشواره بالموسم الجديد من الدوري بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره سيراميكا كليوباترا.

