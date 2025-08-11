مباريات الأمس
تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن مشاركة مصر في كأس العرب

04:15 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد البرنامج الفني والمعسكرات المقترحة للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بقطر مطلع ديسمبر المقبل، الذي عرضه الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق.

كما ناقشت اللجنة إقامة معسكر الإعداد الخاص بالمباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي بمدينة الإسماعيلية يومي 6 و 9 سبتمبر المقبل.

وأبدت اللجنة ارتياحها للاستعدادات المقترحة للفريق، كما أكدت كامل دعمها لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللجنة الفنية لاتحاد الكرة منتخب مصر كأس العرب
