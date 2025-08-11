تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن مشاركة مصر في كأس العرب

ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد البرنامج الفني والمعسكرات المقترحة للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بقطر مطلع ديسمبر المقبل، الذي عرضه الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق.

كما ناقشت اللجنة إقامة معسكر الإعداد الخاص بالمباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي بمدينة الإسماعيلية يومي 6 و 9 سبتمبر المقبل.

وأبدت اللجنة ارتياحها للاستعدادات المقترحة للفريق، كما أكدت كامل دعمها لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.