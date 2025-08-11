مباريات الأمس
عدي الدباغ يندد بإغتيال الصحفيين على يد الاحتلال الإسرائيلي (صورة)

02:16 م الإثنين 11 أغسطس 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار الفلسطيني عدي الدباغ، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك، تفاعلًا واسعًا بعد نشره عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستجرام صورة ندد فيها باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة، في غارة جوية واحدة، بزعم كشفهم "جرائم الإبادة" للعالم.

وتضمنت الصورة التي نشرها الدباغ صور الصحفيين الخمسة، مع نص باللغة الإنجليزية يقول: "الاحتلال يغتال خمسة صحفيين فلسطينيين في غزة في غارة جوية واحدة مستهدفة، ليكشف للعالم عن مجازره".

جدير بالذكر أن الزمالك يضم بين صفوفه ثنائي فلسطييني، حيث تعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري مع كل من آدم الكايد وعدي الدباغ.

ولم يسجل الدباغ ظهوره الرسمي الأول مع الزمالك، حيث غاب عن المشاركة مع الفريق في لقاء سيراميكا بالجولة الأولى للدوري المصري لعدم جاهزيته الفنية.

