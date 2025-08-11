مباريات الأمس
حضور سيد عبد الحفيظ ومحمد العدل جنازة والد العامري فاروق

01:38 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

تصوير - هاني رجب

حرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على حضور صلاة جنازة والد العامري فاروق النائب الأسبق للنادي الأهلي.

والتقطت عدسة "مصراوي" عبد المنعم شطة اللاعب الأسبق للنادي الأهلي عند وصوله مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر محمد العدل الرئيس الأسبق لقناة النادي الأهلي أيضًا، بجانب الفنان أحمد رزق وسيد عبد الحفيظ.

وكان توفى والد العمري فاروق أمس الأحد، حيث كتب هشام العامري عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدا تقام بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة 6 أكتوبر".

يُذكر أن العامري فاروق توفى يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 بعد صراع مع المرض.

