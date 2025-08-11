كتب- محمد خيري:

انتقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، اعتذار حسام حسن مهاجم الفريق إلى جمهور الأهلي.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "اعتذار حسام حسن إلى جمهور النادي غير مفهوم بالنسبة لي بعد احتفاله بالأمس".

وأضاف: "حسام حسن ليس من أبناء الأهلي، واعتذاره غير مفهوم بالنسبة ليا، ولا يوجد له مبرر ولا سبب".

وتابع: "فوجئت باعتذار حسام حسن إلى جمهور الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدفا في مباراة السبت".

واختتم عبد الظاهر السقا تصريحاته قائلا: "خطة خوسيه ريبيرو، وتشكيل الأهلي ساعدنا على الظهور بشكل أفضل في المباراة وبالمجمل سعداء بالنتيجة وبداية جيدة في مشوار الدوري".

وشهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، هجوما من قبل جماهير المارد الأحمر على حسام حسن، بسبب إصرار اللاعب على الاحتفال أمام جماهير الأحمر، بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى الفريق، مما أثار غضب الجماهير.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "توضيح هام، في البداية أنا بعتذر لجمهور النادى الأهلى العظيم، عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف، الجمهور ده أنا لم أرى منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي بالنادي".

وأضاف: "أنا كان بقالى فترة مضغوط لظروف ليها علاقة بحياتي الشخصية، ووضع النادى الموسم الماضي، بكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادى الاهلى وانا كنت بهدى الاحتفال لمؤمن زكريا، دون القصد بالإشارة لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه".