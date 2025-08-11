رقم سلبي للأهلي في موسم 25/26.. ما علاقة إمام عاشور؟

يعاني فريق الأهلي الأول لكرة القدم من رقم سلبي خلال المباريات التي خاضها بعد نهاية الموسم المنصرم 2024/25 إذ لم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن.

الأهلي كان قد استهل موسمه بصفقاته الجديدة بالمشاركة في النسخة الماضية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 وتوّج بها فريق تشيلسي الإنجليزي بفوزه في النهائي بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان.

الأهلي كان قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بالتعادل أمام إنتر ميامي صاحب الأرض سلبيًا في مباراة شهدت في وقت مبكر منها إصابة نجم الفريق إمام عاشور بكسر في الترقوة يغيب على إثرها عن المشاركة مع الفريق.

آخر مباراة لإمام عاشور مع الأهلي كانت أمام فاركو وفاز بها فريقه بسداسية نظيفة سجل خلالها هدفًا ليتوّج الفريق بالدوري.

ولكن لم يستطع الأهلي بعد ذلك تحقيق الفوز والذي صادف في غياب نجمه إمام عاشور إذ خسر الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين نظيفين على يد نظيره بالميراس البرازيلي ثم تعادل برباعية لمثلها أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة ليودع البطولة مع نهاية دور المجموعات.

واستمرت لعنة غياب إمام عاشور عن الأهلي مع الجولة الأولى من الموسم الحالي من بطولة الدوري إذ استهله الفريق بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره مودرن سبورت.

إمام عاشور شارك بقميص الأهلي منذ انضمامه من صفوف ميتيلاند الدنماركي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 بـ 86 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فاركو عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري وهي المباراة التي قد تشهد تواجد إمام عاشور بديلاً بحسب ما ألمح له أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي على قناة النادي.