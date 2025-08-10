كتب - يوسف محمد:

وجه حسام حسن مهاجم نادي فريق مودرن سبورت، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكانت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، شهدت هجوما من قبل جماهير المارد الأحمر على حسام حسن، بسبب إصرار اللاعب على الاحتفال أمام جماهير الأحمر، بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى الفريق، مما أثار غضب الجماهير.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "توضيح هام، في البداية أنا بعتذر لجمهور النادى الأهلى العظيم، عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف، الجمهور ده أنا لم أرى منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي بالنادي".

وأضاف: "أنا كان بقالى فترة مضغوط لظروف ليها علاقة بحياتي الشخصية، ووضع النادى الموسم الماضي، بكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادى الاهلى وانا كنت بهدى الاحتفال لمؤمن زكريا، دون القصد بالإشارة لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه".

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك