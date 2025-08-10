مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

جميع المباريات

إعلان

"اعتذار وتوضيح".. رسالة خاصة من حسام حسن إلى جماهير الأهلي بعد أزمة مباراة مودرن سبورت

09:51 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
  • عرض 10 صورة
    مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم وحكم مباراة مودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (4)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (4)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ومودرن سبورت (6) (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه حسام حسن مهاجم نادي فريق مودرن سبورت، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكانت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، شهدت هجوما من قبل جماهير المارد الأحمر على حسام حسن، بسبب إصرار اللاعب على الاحتفال أمام جماهير الأحمر، بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى الفريق، مما أثار غضب الجماهير.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "توضيح هام، في البداية أنا بعتذر لجمهور النادى الأهلى العظيم، عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف، الجمهور ده أنا لم أرى منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي بالنادي".

وأضاف: "أنا كان بقالى فترة مضغوط لظروف ليها علاقة بحياتي الشخصية، ووضع النادى الموسم الماضي، بكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادى الاهلى وانا كنت بهدى الاحتفال لمؤمن زكريا، دون القصد بالإشارة لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه".

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومودرن سبورت حسام حسن آخر أخبار النادي الأهلي رسالة حسام حسن مباراة الأهلي ومودرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟