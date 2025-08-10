مباريات الأمس
الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

08:54 م الأحد 10 أغسطس 2025

الجونة وكهرباء الإسماعيلية

انتهت مباراة الجونة وكهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز 2025/26.

وفاز الجونة على فريق الكهرباء بهدف صابر الشيمي الذي سجله بالدقيقة 79، على ستاد الإسماعيلية.

ورفع الجونة رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل فريق الكهرباء المركز 18 دون نقاط.

وتختتم مواجهات الجولة الأولى بالدوري اليوم الأحد، بمباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، وفاركو ضد إنبي.

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة كهرباء الاسماعيلية الجونة الدوري المصري
