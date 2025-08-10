مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

"منع وجود أي فرد في الملعب إلا بشروط".. قرار عاجل من اتحاد الكرة للأجهزة الفنية بالدوري

01:04 م الأحد 10 أغسطس 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

لذلك تقرر إعتبارًا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، عدم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلاً بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح (CAF) و (FIFA).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

