كتب- محمد خيري:

علق مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، على تعثر الأحمر في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتعادله مع مودرن سبورت 2\2.

قال مجدي عبدالغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": "مش هو ده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه واللي بيبدأ البطولة يكشر عن أنيابه ويعلن إنه جاي عشان ياخد البطولة، النهارده مش ده الأهلي".

وأضاف: "فريق مليارات الجنيهات ما ظهرش قدام فريق مودرن اللي إمكانياته لا تضاهي إمكانيات الأهلي".

وأكمل: "10 دقايق وقت بدل ضايع والجمهور مستني هدف معتاد في الدقائق الأخيرة، لكن مفيش فايدة والنتيجة انتهت بالتعادل، وكأنها هزيمة للأهلي".

وتابع: "الأهلي المفروض يكسب كل النقاط قدام الفرق اللي مش في مستواه، سواء فرق جماهيرية أو غير جماهيرية".

وأوضح: "بدايات الأهلي لازم تكون قوية عشان تدي أمل للجماهير وتبعت رسالة لباقي الفرق إننا مش بنهزر الموسم ده".

واختتم تصريحاته: "بطولة الدوري بنظام الدور الواحد محتاجة تحصيل نقاط من البداية، والتفريط فيها في الأول بيكلف غالي في النهاية".