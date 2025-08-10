"هو ده الأهلي فريق المليارات؟".. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على تعثر الأحمر
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتب- محمد خيري:
علق مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، على تعثر الأحمر في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتعادله مع مودرن سبورت 2\2.
قال مجدي عبدالغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": "مش هو ده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه واللي بيبدأ البطولة يكشر عن أنيابه ويعلن إنه جاي عشان ياخد البطولة، النهارده مش ده الأهلي".
وأضاف: "فريق مليارات الجنيهات ما ظهرش قدام فريق مودرن اللي إمكانياته لا تضاهي إمكانيات الأهلي".
وأكمل: "10 دقايق وقت بدل ضايع والجمهور مستني هدف معتاد في الدقائق الأخيرة، لكن مفيش فايدة والنتيجة انتهت بالتعادل، وكأنها هزيمة للأهلي".
وتابع: "الأهلي المفروض يكسب كل النقاط قدام الفرق اللي مش في مستواه، سواء فرق جماهيرية أو غير جماهيرية".
وأوضح: "بدايات الأهلي لازم تكون قوية عشان تدي أمل للجماهير وتبعت رسالة لباقي الفرق إننا مش بنهزر الموسم ده".
واختتم تصريحاته: "بطولة الدوري بنظام الدور الواحد محتاجة تحصيل نقاط من البداية، والتفريط فيها في الأول بيكلف غالي في النهاية".
فيديو قد يعجبك: