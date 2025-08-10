مباريات الأمس
"هو ده الأهلي فريق المليارات؟".. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على تعثر الأحمر

11:02 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

علق مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، على تعثر الأحمر في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتعادله مع مودرن سبورت 2\2.

قال مجدي عبدالغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": "مش هو ده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه واللي بيبدأ البطولة يكشر عن أنيابه ويعلن إنه جاي عشان ياخد البطولة، النهارده مش ده الأهلي".

وأضاف: "فريق مليارات الجنيهات ما ظهرش قدام فريق مودرن اللي إمكانياته لا تضاهي إمكانيات الأهلي".

وأكمل: "10 دقايق وقت بدل ضايع والجمهور مستني هدف معتاد في الدقائق الأخيرة، لكن مفيش فايدة والنتيجة انتهت بالتعادل، وكأنها هزيمة للأهلي".

وتابع: "الأهلي المفروض يكسب كل النقاط قدام الفرق اللي مش في مستواه، سواء فرق جماهيرية أو غير جماهيرية".

وأوضح: "بدايات الأهلي لازم تكون قوية عشان تدي أمل للجماهير وتبعت رسالة لباقي الفرق إننا مش بنهزر الموسم ده".

واختتم تصريحاته: "بطولة الدوري بنظام الدور الواحد محتاجة تحصيل نقاط من البداية، والتفريط فيها في الأول بيكلف غالي في النهاية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مجدي عبدالغني أخبار الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي
