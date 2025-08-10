النصر السعودي يضم مدافع برشلونة إنيجو مارتينيز

اليوم ـ الرياض

أعلن نادي النصر إنهاء إدارة شركته إجراءات توقيع العقد مع النجم الإسباني إينجو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة.

وأشار نادي النصر عبر بيان رسمي اليوم الأحد إلى أن المدافع صاحب الـ 34 عاماً قد وقع على عقود حتى عام 2026.

وكان نادي برشلونة قد أعلن مساء يوم أمس السبت رحيل مارتينيز بعد موسمين قضاهما بقميصه بعدما انضم لصفوفه من أتلتيك بلباو.

وشارك اللاعب بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي بـ 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 خلال 3976 دقيقة لعب.

يذكر أن النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع النجم البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

