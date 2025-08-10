

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها انتصار تعادل الأهلي مع مودرن سبورت وما صاحبها من أحداث وتعليق المحترف الفلسطيني السابق بالأهلي وسام أبو علي على منشور محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول.

تفاصيل مشادة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مشادة كلامية بين أحمد السيد "زيزو" وحكم المباراة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





تفاصيل اعتراض حسام حسن على حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)



ظهر حسام حسن، لاعب نادي مودرن سبورت، وهو يعترض على حكم المباراة بعد إلغاء هدفه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 58، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"تواجد عاشور ودعم زيزو".. ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري (صور وفيديوهات)



استهل النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري، بالتعادل أمام فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





7 صور لظهور إمام عاشور في مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري



حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في ملعب ستاد القاهرة الدولي، لدعم زملائه خلال مباراة مودرن سبورت، على الرغم من غيابه عن اللقاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





وسام أبو علي يعلق على منشور صلاح بشأن استشهاد علي العبيد



علق وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولومبوس كرو الأمريكي، على منشور صلاح بشأن نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسليمان العبيد، للاطلاع على التعليق.. اضغط هنا





غير سليمان العبيد.. كرة القدم الفلسطينية تفقد 325 شهيدا



ودعت كرة القدم الفلسطينية أمس السبت، اثنين من أبنائها، بعد ارتقاء لاعب نادي خدمات النصيرات معاذ علاء الحواجري أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، واستشهاد لاعب اتحاد دير البلح، نصر الله المقاطعة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"بسبب ترشيحه للكرة الذهبية".. أشرف حكيمي يرد على اتهامه بالاغتصاب



كسر النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صمته للمرة الأولى منذ اتهامه في قضية اغتصاب عام 2023، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"في الأوتينج".. 21 صورة لرقص و احتفال نجوم الأهلي حميد وزينة بخطوبتهما مع أصدقائهم



واصل الثنائي عبد الرحمن حميد، حارس فريق يد الأهلي وزينة العلمي نجمة الطائرة المحترفة في الدوري البرتغالي احتفالهم بخطوبتهما، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





شجار ياسر وسقوط داري.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي ومودرن سبورت



رصدت عدسة "مصراوي" سقوط أشرف داري على أرضية ملعب ستاد القاهرة أثناء الإحماءات، وسط ضحك طاهر محمد طاهر وجراديشار وأحمد نبيل كوكا، لمشاهدة لقطات لم تنقلها كاميرا المباراة.. اضغط هنا





قرار صادم من الشناوي بعد جلوسه احتياطيا في مباراة الأهلي ومودرن سبورت



كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، خلال مشاركته في برنامج "هاتريك" مع الإعلامي محمد المحمدي، عن موقف محمد الشناوي بعد مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا