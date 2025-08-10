مباريات الأمس
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

04:41 ص الأحد 10 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تقام اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس، مجموعة من المباريات القوية والمليئة بالندية والإثارة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق كهرباء الإسماعيلية المواجهة الأولى له في تاريخ الدوري المصري الممتاز وذلك أمام فريق الجونة، بينما يلتقي نادي البنك الأهلي مع نظيره إنبي.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد إنبي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الدوري المصري
