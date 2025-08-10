كتب - يوسف محمد:

ترك ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصمته في الظهور الرسمي الأول له مع الفريق، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مباراة المارد الأحمر ومودرن سبورت أمس.

وكان ياسين نجح في تسجيل هدف تعادل الأهلي في مرمى مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منها، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بنتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت أمس، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي".

أرقام ياسين مرعي أمام مودرن سبورت

عدد الدقائق: 90 دقيقة

الأهداف: هدف وحيد

الالتحامات الأرضية: 6 التحامات فاز ب 3

الالتحامات الهوائية: 4 التحامات فاز بالتحام واحد فقط.

تمريرات قصيرة: 56 تمريرة صحيحة من 61 تمريرة بدقة وصلت إلى 92%

تمريرات طولية: 6 تمريرات صحيحة من أصل 8

تسديدات على المرمى: مرة واحدة.

فقد الكرة: 5 مرات

ارتكب ضده 3 أخطأ، كما أنه ارتكب نفس العدد من الأخطاء أيضًا.

تقييم: 6.8 طبقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات.

ويذكر أن ياسين مرعي حصد جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن مرعي، كان قد انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق فاركو السكندري.

أقرأ أيضًا:

قرار صادم من الشناوي بعد جلوسه احتياطيا في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

"بيشخبط".. تعليق ناري من أحمد الطيب على تعادل الأهلي ومودرن سبورت