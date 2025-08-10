المدرب العام لمودرن سبورت يعلق على التعادل مع الأهلي

كتب- نهى خورشيد:

أكد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن فريقه قدم أداءً مميزًا أمام الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال صاروخ، في تصريحات تلفزيونية إن اللاعبين ظهروا بمستوى فني قوي أمام منافس بحجم الأهلي، مشيرًا إلى أن التعادل منح الفريق دفعة معنوية مهمة في بداية الموسم.

وأوضح أن استبدال المهاجم حسام حسن كان قرارًاً تكتيكياً بهدف تعزيز التأمين الدفاعي، مؤكداً عدم وجود أي خلافات مع اللاعب