مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

المدرب العام لمودرن سبورت يعلق على التعادل مع الأهلي

01:49 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (5)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (2)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (1)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (9)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (4)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (2)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (8)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (9)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (4)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (5)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (6)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (7)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (8)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (9)
  • عرض 25 صورة
    النادي الأهلي (10)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (5)
  • عرض 25 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أكد محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن فريقه قدم أداءً مميزًا أمام الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال صاروخ، في تصريحات تلفزيونية إن اللاعبين ظهروا بمستوى فني قوي أمام منافس بحجم الأهلي، مشيرًا إلى أن التعادل منح الفريق دفعة معنوية مهمة في بداية الموسم.

وأوضح أن استبدال المهاجم حسام حسن كان قرارًاً تكتيكياً بهدف تعزيز التأمين الدفاعي، مؤكداً عدم وجود أي خلافات مع اللاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومودرن سبورت نتيجة مباراة الأهلي اليوم الأهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري