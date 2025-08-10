نتائج مباريات الدوري المصري أمس السبت 9 أغسطس
القاهرة - مصراوي
أقيم العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس السبت الموافق 9 أغسطس، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي و مودرن سبورت، وحسم التعادل السلبي أيضا مباراة الإسماعيلي وبتروجيت.
نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز
الأهلي ضد مودرن سبورت - (2-2)
الإسماعيلي ضد بتروجيت - (0-0)
سموحة ضد طلائع الجيش - (1-1)
المقاولون العرب ضد زد - (0-2)
