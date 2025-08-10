مباريات الأمس
نتائج مباريات الدوري المصري أمس السبت 9 أغسطس

01:33 ص الأحد 10 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أقيم العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس السبت الموافق 9 أغسطس، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي و مودرن سبورت، وحسم التعادل السلبي أيضا مباراة الإسماعيلي وبتروجيت.

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد مودرن سبورت - (2-2)

الإسماعيلي ضد بتروجيت - (0-0)

سموحة ضد طلائع الجيش - (1-1)

المقاولون العرب ضد زد - (0-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات اليوم نتيجة مباراة الأهلي ومودرن مباريات الدوري المصري
