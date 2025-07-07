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"على غرار باسم مرسي وبسيوني".. تصريحات مثيرة للجدل من نجم الإسماعيلي تجاه علاء عبدالعال

02:11 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
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    علاء عبد العال مدرب الجونة
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال مدرب الشرقية
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال مدرب فريق الشرقية
  • عرض 14 صورة
    علاء عبد العال المدير الفنى لنادى إنبى
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    علاء عبد العال المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبى
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    علاء عبد العال يرحل عن الداخلية
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كتب- نهى خورشيد:

أطلق أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تصريحات قوية بحق علاء عبد العال، المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة، واصفاً إياه بـ"أسوأ مدير فني تعامل معه" خلال مسيرته الكروية.

وقال فرج في تصريحات إعلامية: "علاء عبد العال هو أسوأ مدرب تعاملت معه، خاصة في آخر موسم لي كلاعب في صفوف الداخلية".

وأضاف نجم الدارويش:"كنت مصابًا وواجهت صعوبات كبيرة، ولم أجد أي دعم منه رغم أنني كنت أحد أسباب بقاء الفريق في الدوري وقتها".

وتابع:"رغم العروض الكثيرة التي جاءتني وقتها، فضلت الاعتزال داخل جدران نادي الداخلية بسبب شعوري بعدم التقدير، ولم أرغب في استكمال مشواري بهذا الشكل".

وأعادة تصريحات سمير فرج للأذهان ما قاله المهاجم باسم مرسي عن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، عندما أكد أنه لا يشكك في شخصيته لكنه "غير مقتنع به كمدير فني".

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أحمد سمير فرج باسم مرسي عبد الحميد بسيوني علاء عبد العال
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