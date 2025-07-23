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هل توقفت مفاوضات بيراميدز لضم حمدي فتحي؟.. شوبير يكشف مفاجأة

10:43 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي (2)
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 14 صورة
    حمدي فتحي وابنه زين (2)
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من تدريبات منتخب مصر
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كتب- محمد عبدالهادي:

بات اللاعب حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف الوكرة القطري، قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان بيراميدز، قد دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي الوكرة في الفترة الماضية، ولكن الصفقة تجمدت لأسباب مجهولة.

في هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف نادي بيراميدز عن رغبته في استئناف المفاوضات أم تم صرف نظر النادي عن ضم اللاعب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "اكس" : ''سألت في بيراميدز وقالوا كنا على وشك التوقيع مع حمدي فتحي لكن حصلت بعض العراقيل وأوقفت الصفقة، هل انتهت؟ قالوا لا منتهتش هي وقفت شوية لكن مازال لدينا أمل اننا نضم اللاعب''

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حمدي فتحي الأهلي الوكرة القطري بيراميدز أحمد شوبير
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