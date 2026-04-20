مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

1 1
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

3 0
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

بحضور الخطيب.. الأهلي يفوز على زد وديًا استعدادًا لبيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

10:12 م 20/04/2026 تعديل في 10:36 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (2)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية اليوم أمام زد على ملعب التتش، ضمن تحضيراته للمواجهات المتبقية في الجولات النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وزد الودية

فاز الأهلي علي زد وديًا بنتيجة 3-1، ليواصل استعدادته لمباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري يوم 27 أبريل الجاري.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى خاضت مباراة زد، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتنفيذ برنامج تدريبي.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية أكثر من لاعب في المباراة الودية، لا سيما اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة للفريق.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة عقب مواجهة زد الودية، على أن يستأنف تدريباته من جديد استعدادًا لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الخطيب يتواجد في مباراة الأهلي وزد الودية

ظهر محمود الخطيب في ملعب مختار التتش، رفقة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.

الأهلي زد بيراميدز

