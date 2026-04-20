يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية اليوم أمام زد على ملعب التتش، ضمن تحضيراته للمواجهات المتبقية في الجولات النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وزد الودية

فاز الأهلي علي زد وديًا بنتيجة 3-1، ليواصل استعدادته لمباراة بيراميدز المرتقبة في الدوري يوم 27 أبريل الجاري.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى خاضت مباراة زد، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتنفيذ برنامج تدريبي.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية أكثر من لاعب في المباراة الودية، لا سيما اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة للفريق.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة عقب مواجهة زد الودية، على أن يستأنف تدريباته من جديد استعدادًا لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الخطيب يتواجد في مباراة الأهلي وزد الودية

ظهر محمود الخطيب في ملعب مختار التتش، رفقة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.

