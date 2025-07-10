طلب غريب من إمام عاشور بشأن زيزو

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن إمام عاشور نجم القلعة الحمراء، طالب إدارة الأهلي بالمساواة المالية مع أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح الشغل الشاغل داخل القلعة الحمراء.

وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" المذاع على قناة إم بي سي مصر:"إمام مش عارف أقولها إزاي، بس يجب ترضية إمام عاشور، لأن اللعيبة بتبص لبعض، زيزو جيه بكام وتريزيجيه بكام، رغم أن في تعاقد، لكن الكل بيبص لبعض حالياً".

وأضاف: "معلومة من الآخر، إمام عاشور عايز يتساوى بنفس راتب زيزو، دي معلومة أكيدة، وأنا بقول كلام واضح مفهوش فصال ولا جدال ولا تزويق".

وتابع: "يجب على إدارة الأهلي ترضية اللاعب علشان يلعب بنفس، والدنيا تبقى زي الفل… معلوماتي 100% أنه عايز يتساوى بنفس القيمة المالية لزيزو".