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طلب غريب من إمام عاشور بشأن زيزو

03:10 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    إمام عاشور من تدريبات منتخب مصر مع حسام حسن وزيزو
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    امام عاشور وزيزو
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    إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور (4)
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    إمام عاشور يساند لاعبي الأهلى أمام بالميراس
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    إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور (3)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور في المستشفى
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    إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    أحمد سيد زيزو
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    ستوري زيزو
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    زيزو من الطائرة (1)
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    زيزو من الطائرة (2)
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    ابنة زيزو من الطائرة
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كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن إمام عاشور نجم القلعة الحمراء، طالب إدارة الأهلي بالمساواة المالية مع أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح الشغل الشاغل داخل القلعة الحمراء.

وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" المذاع على قناة إم بي سي مصر:"إمام مش عارف أقولها إزاي، بس يجب ترضية إمام عاشور، لأن اللعيبة بتبص لبعض، زيزو جيه بكام وتريزيجيه بكام، رغم أن في تعاقد، لكن الكل بيبص لبعض حالياً".

وأضاف: "معلومة من الآخر، إمام عاشور عايز يتساوى بنفس راتب زيزو، دي معلومة أكيدة، وأنا بقول كلام واضح مفهوش فصال ولا جدال ولا تزويق".

وتابع: "يجب على إدارة الأهلي ترضية اللاعب علشان يلعب بنفس، والدنيا تبقى زي الفل… معلوماتي 100% أنه عايز يتساوى بنفس القيمة المالية لزيزو".

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