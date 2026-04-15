أبدى ناصر منسي، مهاجم الزمالك، موافقته على تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن منسي أبلغ إدارة الزمالك ترحيبه الكامل بالتجديد دون وضع أي شروط مالية، مؤكدًا التزامه بمواصلة مشواره مع الفريق.

ويأتي ذلك في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الجاري، حيث نجح في لفت الأنظار وساهم بشكل واضح في نتائج الفريق.

استعدادات الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

على صعيد آخر، يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب "نيلسون مانديلا"، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي.