الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

إعلان

حقيقة تحويل عبدالحفيظ للانضباط ورحيل أوسكار.. أبوريدة يحسم الجدل

كتب : محمد خيري

02:17 م 14/04/2026

سيد عبدالحفيظ

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، موضحًا موقف اتحاد الكرة من عدة ملفات أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.

وأكد أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، نقلها الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، أن اتحاد الكرة لم يخطئ في التعامل مع طلب الأهلي بشأن جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، موضحًا أن الاتحاد طلب إرسال أسماء الوفد الرسمي، إلا أن الرد جاء دون تحديد واضح، قبل أن يتم إبلاغ النادي بأن أي فرد مُدرج في "الاسكور شيت" يحق له الحضور.

وشدد على قوة العلاقة مع الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، معربًا عن استغرابه من عدم وجود تواصل مباشر لحل الأزمة، على عكس ما جرت عليه العادة.

لا عقوبات على عبدالحفيظ حتى الآن

نفى أبو ريدة ما تردد بشأن إحالة سيد عبدالحفيظ إلى لجنة الانضباط، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وأن الاتحاد في انتظار تقرير الحكم محمود وفا لحسم الموقف.

موقف أوسكار رويز

وحسم رئيس الاتحاد الجدل بشأن مصير أوسكار رويز، مؤكدًا استمراره في منصبه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، نافيًا وجود نية لإقالته في الوقت الحالي.

وفيما يخص ركلة الجزاء المثيرة للجدل، أوضح أبو ريدة أن اتحاد الكرة قام بإرسال اللقطة إلى حكام دوليين بالخارج، الذين أكدوا أن الكرة لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحسين صورة الكرة المصرية خارجيًا، خاصة في ظل اختيار 4 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن تكرار الأزمات يؤثر سلبًا على سمعة المنظومة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني أبوريدة سيد عبدالحفيظ الأهلي الدوري المصري اتحاد الكرة

إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي
سيد رجب ينعى والد زوجته ويشارك في تشييع جثمانه
"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
إعلان

إعلان

