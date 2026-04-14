كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، موضحًا موقف اتحاد الكرة من عدة ملفات أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.

وأكد أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، نقلها الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، أن اتحاد الكرة لم يخطئ في التعامل مع طلب الأهلي بشأن جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، موضحًا أن الاتحاد طلب إرسال أسماء الوفد الرسمي، إلا أن الرد جاء دون تحديد واضح، قبل أن يتم إبلاغ النادي بأن أي فرد مُدرج في "الاسكور شيت" يحق له الحضور.

وشدد على قوة العلاقة مع الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، معربًا عن استغرابه من عدم وجود تواصل مباشر لحل الأزمة، على عكس ما جرت عليه العادة.

لا عقوبات على عبدالحفيظ حتى الآن

نفى أبو ريدة ما تردد بشأن إحالة سيد عبدالحفيظ إلى لجنة الانضباط، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وأن الاتحاد في انتظار تقرير الحكم محمود وفا لحسم الموقف.

موقف أوسكار رويز

وحسم رئيس الاتحاد الجدل بشأن مصير أوسكار رويز، مؤكدًا استمراره في منصبه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، نافيًا وجود نية لإقالته في الوقت الحالي.

وفيما يخص ركلة الجزاء المثيرة للجدل، أوضح أبو ريدة أن اتحاد الكرة قام بإرسال اللقطة إلى حكام دوليين بالخارج، الذين أكدوا أن الكرة لا تستحق احتساب ركلة جزاء.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحسين صورة الكرة المصرية خارجيًا، خاصة في ظل اختيار 4 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن تكرار الأزمات يؤثر سلبًا على سمعة المنظومة.