أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل لأنه سيمكنها من إعادة البناء، بحسب ما نقلته "إيه بي سي".

وقال ترامب، إن حلف الناتو لم يمد يد العون للولايات المتحدة كما أنه لن يفعل ذلك في المستقبل، قائلا: "الناتو لم ولن يساعدنا".

وأضاف: "على بابا الفاتيكان أن يدرك أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن حرب إيران قريبة جدا من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.

وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء نعم أراها قريبة جدا من الانتهاء"، مؤكدا أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".

وقال ترامب: "لو انسحبت الآن لاستغرق الأمر 20 عاما لإعادة بناء ذلك البلد لم ننته بعد سنرى ما سيحدث أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".