كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن اقتراب رحيل مهاجم الفريق عدي الدباغ إلى أحد الأندية الأوروبية بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن كل ما يُثار حول وجود عروض أوروبية للاعب غير صحيح، مشددًا على أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم الدباغ حتى الآن.

وأوضح أن اللاعب يركز بشكل كامل على مشواره مع الزمالك في الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمباريات حاسمة سواء في الدوري المصري أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حسم ملف الراحلين بنهاية الموسم

وأشار إلى أن ملف رحيل أو بقاء أي لاعب لن يتم مناقشته إلا بعد نهاية الموسم، على أن يكون القرار الفني أولًا بيد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، ثم بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد.

ويُذكر أن الدباغ انضم إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي قادمًا من الدوري البلجيكي، ونجح في تقديم مستويات مميزة، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري برصيد 8 أهداف.