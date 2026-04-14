"بعد عودته للتدريب".. ماذا قدم كولر خلال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي؟

كتب : يوسف محمد

12:50 م 14/04/2026
يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي للعودة للتدريب مرة أخرى، بداية من الموسم المقبل، من بوابة فريق زيورخ السويسري.

وأعلن فريق زيورخ صباح اليوم الثلاثاء، تعيين كولر مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وتعد هذه هى التجربة الأولى للمدرب السويسري منذ رحيله عن القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أبريل من العام الماضي 2025، بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي

وتولى مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي لمدة تقترب من 3 سنوات، حيث تولى المهمة بداية من سبتمبر 2022 حتى أبريل 2025.

وقاد كولر المارد الأحمر في 160 مباراة من قبل، حقق خلالهم الفوز في 108 مباراة، تلقى الهزيمة في 19 مباراة وحضر التعادل في 33 مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر 306 هدفا، فيما تلقت شباكهم 124 هدفا.

بطولات مارسيل كولر مع النادي الأهلي

وحقق كولر الكثير من الإنجازات مع النادي الأهلي خلال توليه القيادة الفنية للفريق، حيث قاد صاحب الـ65 عاما المارد الأحمر لتحقيق 9 بطولات.

وتوج كولر مع الأهلي بـ 9 بطولات، بواقع 4 ألقاب لكأس السوبر المصري، لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهما لبطولة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقب وحيد لبطولة كأس أسيا، أفريقيا والمحيط الهادي.

