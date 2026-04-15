سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 14-4-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8165 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7145 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6125 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3400 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 253985 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57160 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 4809 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.