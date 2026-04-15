إعلان

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

كتب : مصراوي

05:57 ص 15/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لافتا إلى أن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل لأنه سيمكنها من إعادة البناء.

وقال ترامب، إن حلف الناتو لم يمد يد العون للولايات المتحدة كما أنه لن يفعل ذلك في المستقبل، قائلا: "الناتو لم ولن يساعدنا".

وأضاف: "على بابا الفاتيكان أن يدرك أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن حرب إيران قريبة جدا من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.

وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء نعم أراها قريبة جدا من الانتهاء"، مؤكدا أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".

وقال ترامب: "لو انسحبت الآن لاستغرق الأمر 20 عاما لإعادة بناء ذلك البلد لم ننته بعد سنرى ما سيحدث أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".

وبرر الرئيس الأمريكي دخوله الحرب، بالقول: "إن ذلك كان ضروريا لنزع سلاح إيران النووي".

وقال: "كان علي تغيير المسار، لأنه لو لم أفعل ذلك لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا الآن ولو كان لديهم سلاح نووي لكنت ستنادي الجميع هناك بـسيدي، وهذا ما لا نريده".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بابا الفاتيكان و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إيران وأمريكا أمريكا وإيران

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

