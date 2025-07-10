كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يواصل مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الجارية مفاوضاتهم لحسم أكثر من صفقة لتلبية مطالب المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي كان قد عززّ صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع كل من محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من صفوف طرابزون سبور التركي، محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري، أحمد سيد "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، حارس المرمى محمد سيحا قادماً من المقاولون العرب بجانب استعارة المدافع أحمد رمضان "بيكهام" قادمًا من سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

واستعاد كذلك لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لصفوف الخلود السعودي وكذلك الجناح أحمد عبدالقادر بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز 4 صفقات ارتبط اسم الأهلي بها وموقفها الحالي:

1) ياسين مرعي

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، حسمهم صفقة ضم مدافع فاركو ياسين مرعي وما يتبقى هو الإعلان الرسمي.

وكان نادي فاركو قد أعلن مساء يوم أمس الإثنين توجيه الشكر للاعبه صاحب الـ 23 عاماً عن الفترة التي قضاها معهم.

اللاعب كان قد انضم لصفوف فاركو على سبيل الإعارة قبل أن يشتري النادي السكندري عقده بصورة نهائية.

2 ) محمد شكري

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأهلي قد اتفق مع سيراميكا كليوباترا على ضم الظهير الأيسر بصفوفه محمد شكري ولكن يتبقى كيفية إتمام الصفقة هل ستكون ضمن صفقات تبادلية أو منفردة.

شكري صاحب الـ 26 عاماً تدرج بناشئين الأهلي قبل أن ينتقل في موسم 2021/2020 على سبيل الإعارة لنادي سموحة ثم اشتري سيراميكا كليوباترا عقده بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23.

3) أحمد حجازي

ذكرت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق وجود مفاوضات بين الأهلي والمدافع المصري المحترف في صفوف نيوم أحمد حجازي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن اللاعب يرغب في الاستمرار مع فريقه بعدما تأهل لدوري السعودي للمحترفين.

4) مصطفى محمد

ونوه المصدر المسؤول أن مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف نانت الفرنسي ضمن القائمة التي يفاوضها الأهلي ولكن لم يتم حسم أمره بعد في ظل عدم حسم أمر المهاجم الدولي الفلسطيني بصفوف الفريق وسام أبو علي.