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عاجل.. الأهلي يعلن ضم زيزو في صفقة مجانية رسميا- فيديو

03:57 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 5 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 5 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 5 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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كتب- مصراوي:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل فيديو تقديم اللاعب بشكل رسمي.

وقال زيزو خلال الفديديو: "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة .. زيزو أهلاوي .. زيزو في أرض التاريخ".

وانتهى عقد زيزو مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية بطولة كأس مصر أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وبذلك يتيح له الانتقال لأي نادي جديد.

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