الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

16:30

كولن

مصراوي يكشف أسباب رحيل الهولندي أرت لانجليرعن قطاع الناشئين بالأهلي

كتب : رمضان يونس

02:00 ص 16/05/2026

شعار النادي الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، الأسباب التي دفعت إدارة النادي إلى توجيه الشكر للهولندي أرت لانجلير المدير الفني لقطاع الناشئين.

أسباب رحيل لانجر عن قطاع الناشئين بالأهلي

وقال مصدر لمصراوي: "لانجلير ينتهي عقده مع النادي بنهاية شهر مايو الجاري، وكان هناك بندا في هذا العقد ينص على إمكانية تمديده موسما آخر في حالة موافقة الطرفين".

أضاف: "ما حدث أن لانجلير طلب في الموسم القادم أن يسافر أسبوعا من كل شهر إلى هولندا، حيث يرتبط بأعمال خاصة بجانب عمله في الاتحاد الهولندي لكرة القدم".

وتابع: "طلب المدرب بالسفر أسبوعا كل شهر إلى هولندا خلال الموسم المقبل، قوبل بالرفض من جانب محمود الخطيب رئيس النادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "أخطرنا أرت لانجلير بعدم موافقتنا على ما يريده، أن الأهلي لن يقوم بتمديد تعاقده مع الفريق موسما آخر".

وكان مصدر كشف لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي اتفق مع عمرو أنور على للعودة لقطاع الناشئين للعمل مديرا فنيا للقطاع بعد الجلسة التي جمعته مع سيد عبد الحفيظ. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

النادي الأهلي الدوري المصري ناشئين الأهلي

فيديو| أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد إعلان ارتباطه رسميا
قبل امتحانات نهاية العام.. تحذير مهم من "تعليم القاهرة" للطلاب والمراقبين
الأزهري: أداء الزكاة بإحسان يضاعف الأجر ومنعها كالشرارة المدمرة للمال
والدة الطالبتين يسرا ويمنى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل قضية "مفردات المرتب"
خبير مناخ يحذر: مصر تدخل أخطر فترات التقلبات الحرارية في الربيع
