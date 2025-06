كتبت-هند عواد:

يتبقى 11 يوما على انطلاق مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو، في افتتاح البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

يقدم مصراوي سلسلة يومية بعنوان "كواليس منافس الأهلي"، لعرض أبرز مستجدات الثلاثي السابق في كأس العالم للأندية.

استعاد إنتر ميامي الأمريكي نغمة الانتصارات بالفوز على مونتريال برباعية وكولومبوس كرو بخماسية في الدوري الأمريكي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها الفريق.

وواصل إنتر ميامي الأمريكي تدريباته الجماعية، استعدادا لمباراة الافتتاح، وعلى هامش المران، دعم المغني البورتوريكو راؤول أليخاندرو أوكاسيو رويز، الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس"، صورة راؤول وهو يحمل قميص إنتر ميامي رقم 7، ويجانبه ديفيد رويز وبالتاسار رودريقيز وروكو ريوس ونوح ألين.

وفي بداية الأسبوع الحالي، فاز نوح ألين موهبة إنتر ميامي، بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس أبطال الكونكاكاف لهذا العام، بعدما شارك في جميع مباريات الفريق الثمانية في كأس الأبطال كأساسي.

بورتو

نشر الحساب الرسمي لنادي بورتو البرتغالي عبر موقع التغريدات "إكس"، القميص الاحتياطي الجديد لموسم 2025-2026.

بالميراس

من جانبه، نشر حساب بالميراس على موقع "إكس"، مقطع فيديو للاعبي الفريق من معسكرهم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للبطولة، كما نشر مقطع فيديو للقاء الجماهير مع نجوم الفريق، في حفل توقيع لقميص بالميراس.

Um encontro com os craques do #MaiorCampeãoDoBrasil e com o troféu do #PrimeiroCampeãoMundial! 💚



Assista na TV Palmeiras Sportingbet como foi o meet and greet da #FamíliaPalmeiras com os atletas do Verdão! ➤ https://t.co/SenP8XIGlr pic.twitter.com/cb9vmVT7Ik