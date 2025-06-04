إبراهيم نور الدين مراقبا لحكام نهائي الكأس مصر

كتب- محمد خيري:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة اختيار الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، مراقبا لطاقم التحكيم مباراة نهائي الكأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف غدا الخميس، في نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع بالمناصفة بين الفريقين.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة نهائي الكأس للحكم محمود بسيوني كحكم ساحة، على أن يعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي كمساعدين (حكمي راية)، فيما يتولى محمد يوسف مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية الفيديو (VAR)، تم اختيار حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه أحمد توفيق طلب كحكم مساعد.