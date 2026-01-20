"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي

بدأ النادي الأهلي تحركاته مبكرًا في حسم صفقاته الشتوية لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري، بعدما دخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب سواء محلي أو أجنبي.

وجاءت أولى صفقات الأهلي من المغرب، بعدما أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إتمام إنتقال المدافع يوسف بلعمري للقلعة الحمراء بشكل رسمي، ومن المنتظر أن ينضم للفريق خلال الساعات القادمة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، خريطة صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي كالتالي:

1- المدافع المغربي يوسف بلعمري تم الإتفاق مع نادي الرجاء المغربي واللاعب.

2- مروان عثمان، أحدث الصفقات التي يفاوضها الأهلي ووصل لمراحل متقدمة مع نادي سيراميكا كليوباترا.

3- هادي رياض، كشف مصدر لمصراوي أن الأهلي أتم اتفاقه مع بتروجيت لضم مدافع الفريق، وحصل على توقيعه بشكل رسمي.

4- عمرو الجزار، مدافع غزل المحلة

5- إبراهيما دياباتي، مهاجم جايس السويدي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم.

6- أحمد عيد، ناشئ الزمالك ولاعب المصري البورسعيدي الحالي.

7- الأنجولي آيلتسين كامويش مهاجم ترومسو النرويجي، أبرز الوجوه على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي.

