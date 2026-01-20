مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

ناشئ الزمالك أبرزهم.. 7 صفقات على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي

كتب : محمد عبد الهادي

10:59 ص 20/01/2026
بدأ النادي الأهلي تحركاته مبكرًا في حسم صفقاته الشتوية لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري، بعدما دخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب سواء محلي أو أجنبي.

وجاءت أولى صفقات الأهلي من المغرب، بعدما أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إتمام إنتقال المدافع يوسف بلعمري للقلعة الحمراء بشكل رسمي، ومن المنتظر أن ينضم للفريق خلال الساعات القادمة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، خريطة صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي كالتالي:

1- المدافع المغربي يوسف بلعمري تم الإتفاق مع نادي الرجاء المغربي واللاعب.

2- مروان عثمان، أحدث الصفقات التي يفاوضها الأهلي ووصل لمراحل متقدمة مع نادي سيراميكا كليوباترا.

3- هادي رياض، كشف مصدر لمصراوي أن الأهلي أتم اتفاقه مع بتروجيت لضم مدافع الفريق، وحصل على توقيعه بشكل رسمي.

4- عمرو الجزار، مدافع غزل المحلة

5- إبراهيما دياباتي، مهاجم جايس السويدي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم.

6- أحمد عيد، ناشئ الزمالك ولاعب المصري البورسعيدي الحالي.

7- الأنجولي آيلتسين كامويش مهاجم ترومسو النرويجي، أبرز الوجوه على طاولة الأهلي بالميركاتو الشتوي.

