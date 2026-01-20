"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي

حسم إسلام عادل، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الجدل المثار حول دخول ناديه في مفاوضات لضم ناصر منسي مهاجم الزمالك، وكذلك موقف محمود عبدالمنعم "كهربا" خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة، في تصريحات عبر قناة المحور، أن ارتباط اسم ناصر منسي بالاتحاد السكندري أمر طبيعي في ظل سعي النادي لتدعيم خط الهجوم، مؤكدًا: "قمنا باستطلاع رأي نادي الزمالك في فترة سابقة بشأن ضم ناصر منسي، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية مع اللاعب حتى الآن."

وأضاف أن هناك أكثر من اسم مطروح لتدعيم الخط الأمامي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تستقر بعد على مهاجم بعينه.

وبخصوص محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب فسخ تعاقده مؤخرًا مع القادسية الكويتي، أكد إسلام عادل أن الاتحاد لم يفكر في ضمه من الأساس، قائلًا: "لم نطرح فكرة التعاقد مع كهربا، والموضوع لم يُفتح، رغم أنه لاعب كبير وله اسم مميز في الكرة المصرية."

جدير بالذكر، أن محمود كهربا لا يرتبط بأي نادٍ في الفترة الحالية بعدما فسخ تعاقده مؤخرا مع القادسية الكويتي.