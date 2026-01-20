إعلان

الرئاسة: الرئيس السيسي يلتقي ترامب في دافوس

كتب : محمد سامي

10:32 ص 20/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار "روح الحوار".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص. وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد