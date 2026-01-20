"ده مش الشناوي".. عصام الحضري يطلق تصريحات نارية

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري اعتاد عبر تاريخه على وجود حارس مرمى رقم واحد واضح، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يعكس هذا الثبات.

وقال الحضري، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، إن مشاركة حارسين مختلفين خلال 5 أو 6 مباريات، بحيث يلعب أحدهما 4 مباريات والآخر مباراة أو اثنتين، لا تُعد من وجهة نظره استقرارًا في مركز حراسة المرمى داخل المنتخب.

وأضاف أن المستوى الحالي قد لا يكون هو المستوى المعروف عن محمد الشناوي، مؤكدًا: "قد يكون هذا ليس مستوى الشناوي الحقيقي، لأنني أعرف إمكانياته جيدًا."

وعن مصطفى شوبير، أوضح الحضري أنه قدّم مباراتين في حدود الكرات التي وصلت إليه، دون تألق مبالغ فيه أو أخطاء واضحة، قائلًا: "لم يكن سيئًا، وتعامل مع الفرص التي واجهته بشكل طبيعي."

واختتم الحضري تصريحاته بالتأكيد على أن المباريات التي شارك فيها شوبير كانت أمام أنجولا ونيجيريا في مواجهات تحصيل حاصل، وهو ما يجعل من الصعب الحكم بدقة على المستوى الحقيقي لحارسي المرمى في تلك المرحلة.