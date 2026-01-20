مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

"ده مش الشناوي".. عصام الحضري يطلق تصريحات نارية

كتب : محمد خيري

10:56 ص 20/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي (5)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي (6)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي (2)
  • عرض 11 صورة
    تصديات محمد الشناوي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    تصديات محمد الشناوي (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 11 صورة
    غضب محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري اعتاد عبر تاريخه على وجود حارس مرمى رقم واحد واضح، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يعكس هذا الثبات.

وقال الحضري، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، إن مشاركة حارسين مختلفين خلال 5 أو 6 مباريات، بحيث يلعب أحدهما 4 مباريات والآخر مباراة أو اثنتين، لا تُعد من وجهة نظره استقرارًا في مركز حراسة المرمى داخل المنتخب.

وأضاف أن المستوى الحالي قد لا يكون هو المستوى المعروف عن محمد الشناوي، مؤكدًا: "قد يكون هذا ليس مستوى الشناوي الحقيقي، لأنني أعرف إمكانياته جيدًا."

وعن مصطفى شوبير، أوضح الحضري أنه قدّم مباراتين في حدود الكرات التي وصلت إليه، دون تألق مبالغ فيه أو أخطاء واضحة، قائلًا: "لم يكن سيئًا، وتعامل مع الفرص التي واجهته بشكل طبيعي."

واختتم الحضري تصريحاته بالتأكيد على أن المباريات التي شارك فيها شوبير كانت أمام أنجولا ونيجيريا في مواجهات تحصيل حاصل، وهو ما يجعل من الصعب الحكم بدقة على المستوى الحقيقي لحارسي المرمى في تلك المرحلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحضري عصام الحضري الشناوي منتخب مصر مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: حرب عالمية قادمة بمواجهة أقوى دولتين
مصراوى TV

توفيق عكاشة: حرب عالمية قادمة بمواجهة أقوى دولتين
للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة

كيف تفرق بين البرد والإنفلونزا وكوفيد؟
نصائح طبية

كيف تفرق بين البرد والإنفلونزا وكوفيد؟
هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
رياضة محلية

هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
حوادث وقضايا

ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع