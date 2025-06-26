كتب- محمد خيري:

أرسل نادي الزمالك، بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية، القائمة الأولى كاملة، للاتحاد المصري لكرة القدم، للموسم الجديد 2026/2025.

وتواجد ضمن القائمة جميع اسماء اللاعبين الحاليين لحفظ حقوق النادي ورفض رحيل أي لاعب بشكل مجاني.

وشهدت القائمة عدم تواجد عبدالله السعيد نظرا لانتهاء عقده، وعمر جابر والمغربي محمود بنتايج، نظرا لتوقيعهما عقودا جديدة ولابد من قيدهم في القائمة الثانية.

بينما تواجد اسم الثنائي سيد نيمار، والفلسطيني عمر فرج، الذين عادوا من الإعارة، ويحق للزمالك الاستبدال في القائمة الثانية حيث يدفع على كل اسم 30 ألف جنيه.

وجاءت القائمة الأولى كاملة كالتالي:

محمد حسين عواد موسى

حسام عبد المجيد عبد السلام عبد المجيد

أحمد حمدى حسين أحمد

مصطفى محمود حسن عوض (الزناري)

نبيل عماد على المهدى

ناصر منسى دسوقى أحمد

محمود عبد الرازق حسن

مصطفى شلبى محمد على

أحمد محمد أبو الفتوح محمد

محمد صبحى محمد دعدر

محمد محمد شحاتة

سيف فاروق فؤاد جعفر

ناصر ماهر عبد الحميد

مهاب ياسر السعيد

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

محمود حمدي محمود حموده (الونش)

حسام أشرف محمود العجمي

أحمد عبد الرحيم حلمى (ايشو)

أحمد محمود أحمد

حازم أسامة على

محمود أشرف فاروق حجاج (الشناوي الحارس)

محمود جهاد محمد جمعة

أحمد حسام محمد صلاح الدین

سید محمد عبد الله (نيمار)

سيف الدين بن عصام الجزيري

أحمد بن على الجفالي

صلاح مصدق كربوب

عمر مهند مصطفى فرج