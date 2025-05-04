متابعة - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية ومروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي وأشرف بن شرقي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة الأهلي وحرس الحدود

بداية المباراةa

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 9

جووووول ... طاهر محمد طاهر يفتتح التسجيل للأهلي بعد تأكيد الـ VAR

(الأهلي 1-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/j8ejQXWHJP — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

سقوط محمد هاني على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة 15

كوكا يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 27

جووووول ... بصناعة طاهر محمد طاهر .. كوكا يسجل الهدف الثاني في حرس الحدود

(الأهلي 2-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/yAD6zrBBWA — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لإمام عاشور، لكن تُلغى بعد اللجوء لتقنية الفيديو

سقوط سيحا حارس مرمى حرس الحدود للإصابة بعد كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم في الدقيقة 37

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

بداية الشوط الثاني

وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 56

جووووووول .. وسام أبو علي في الموعد ويسجل الثالث في حرس الحدود

(الأهلي 3-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/4YeMC8wgzt — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

دخول العش وأفشة وخروج رامي ربيعة وعمرو السولية في الدقيقة 60

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 73

جوووووول.. تيكي تاكا أهلاوية عالمية .. هدف جميــــــــل يسجله حسين الشحات

(الأهلي 4-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/1XIuX8c1KU — ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025

مشاركة جراديشار بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

محمد هاني يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+4