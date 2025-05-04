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لحظة بلحظة.. الأهلي 5-0 حرس الحدود.. هدف محمد هاني

07:51 م الأحد 04 مايو 2025
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    الأهلي ضد حرس الحدود (1)
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    احتفال طاهر (2)
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    احتفال طاهر (5)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (2)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (3)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (4)
  • عرض 22 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 22 صورة
    محمد فاروق لاعب حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    احتفال كوكا (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال كوكا (2)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (1)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (2)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (4)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (5)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (2)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (3)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد حرس الحدود (1)
  • عرض 22 صورة
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره حرس الحدود اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية ومروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي وأشرف بن شرقي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة الأهلي وحرس الحدود

بداية المباراةa

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 9

سقوط محمد هاني على أرضية الملعب للإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه في الدقيقة 15

كوكا يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 27

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لإمام عاشور، لكن تُلغى بعد اللجوء لتقنية الفيديو

سقوط سيحا حارس مرمى حرس الحدود للإصابة بعد كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم في الدقيقة 37

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

بداية الشوط الثاني

وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 56

دخول العش وأفشة وخروج رامي ربيعة وعمرو السولية في الدقيقة 60

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 73

مشاركة جراديشار بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

محمد هاني يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 90+4

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تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود لأهلي شكيل الأهلي لأهلي اليوم رس الحدود حظة بلحظة الأهلي وحرس الحدود كوكا طاهر
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