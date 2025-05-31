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بيراميدز يستعد لمباراة صن دوانز بمناورات تكتيكية وتدريبات لياقية (فيديو)

04:45 م السبت 31 مايو 2025

بيراميدز

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كتب ـ محمد الميموني:

واصل فريق بيراميدز اليوم السبت بقيادة مدربه كرونسلاف يوريشيتش تدريباته قبل مواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز عند الثامنة من مساء يوم غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واهتم كرونسلاف يوريشيتش بتجهيز فريق بيراميدز بفقرات تدريبية بدنية بجانب مناورات تكتيكية مصغرة بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة.

يذكر أن بيراميدز قد تعادل مع نظيره صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1 ـ 1 .

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بيراميدز صن دوانز كرونسلاف يوريشيتش دوري أبطال أفريقيا
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