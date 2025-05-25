"مثل الجرنال".. بيسيرو يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو عن الفارق بين الأهلي والزمالك من واقع عمله كمديرًا فنيًا في وقت سابق لفريقي الناديين.

وقال بسيرو خلال تصريحات على قناة أون سبورت مساء السبت:"الأهلي وضعه مختلف عن الزمالك؛ فهو نادٍ مستقر من حيث كل شيء الزمالك لديه مشكلات في كل شيء".

وأضاف المدرب البرتغال:"في الأهلي حين يكون هناك رغبة في التجديد لأي لاعب يكون الأمر في سرية تامة عكس الزمالك فالأمر أشبه بالجرنال كل شيء يظهر للإعلام باليوم التالي".

وأتم بيسيرو تصريحاته بقوله:"حزين لعدم استمراري مع نادي الزمالك فكنت أريد استكمال مهمتي وكنت أرى أنني قادر على تحقيق بطولات في الموسم الجديد، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر معي وأن أرحل بعد وقت قصير، لكنه قرار إداري في النهاية".

اقرأ أيضًا:

قواعد جائزة الحذاء الذهبي تصعب المهمة على محمد صلاح.. ما القصة

صراع الحذاء الذهبي.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟



