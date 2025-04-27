36 يوماً قد تكتب التاريخ لبيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اقترب نادي بيراميدز من ختام موسم هو الأبرز في تاريخه منذ تأسيسه سواء بمسماه القديم "الأسيوطي" أو الجديد في عام 2018؛ إذ أصبح على بعد قرابة شهر من تحقيق الثلاثية الدوري، الكأس ودوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز الذي يمتلك في خزائنه بطولة واحدة وكانت لكأس مصر بموسم 2023ـ2024 حين فاز على نظيره زد بهدف نظيف سجله نجمه فيستون مايلي بالدقيقة 87 من عمر اللقاء.

دوري أبطال أفريقيا

وصعد فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه كرونوسلاف يورشيتش لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي سلبياً في مباراة الذهاب ثم حول تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز بثلاثية.

وضرب بيراميدز موعدًا في دور النهائي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي الذي صعد على حساب الأهلي؛ إذ من المقرر أن يُقام ذهاب دور النهائي يوم 24 مايو المقبل على أن يُقام الإياب يوم 1 يونيو ـ أي بعد قرابة 36 يومًا تفصل بيراميدز عن أول لقب قاري ـ.

كأس مصر

ينتظر كذلك بيراميدز مباراة حاسمة على لقب كأس مصر يوم 20 مايو المقبل حين يلتقي بنظيره الزمالك الذي يرغب في التتويج ببطولة خلال الموسم الجاري.

وحال فوز بيراميدز سيتوّج بالكأس لثانِ مرة وستكون البطولة الثانية له في تاريخه.

الدوري المصري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويتبقى 6 جولات من الموسم حال فوز بيراميدز بهن سيتوّج باللقب لأول مرة في تاريخه؛ إذ أن آخر مباراة له في الموسم ستكون أمام سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل.

وحال عدم الفوز بالمباريات الست المتبقية سيتم مقارنته بنتائج منافسيه المباشرين.