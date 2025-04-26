"من ظهور مشرف لـ نهائي قاري".. كيف تحول شكل بيراميدز خلال آخر عامين؟

كتبت-هند عواد:

بات فريق بيراميدز، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا، بالفوز بالثلاثية المحلية والأفريقي، بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وتصدره لبطولة الدوري المصري.

وحقق بيراميدز إنجازا تاريخيا لأول مرة في مسيرته، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء أمس، بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ليضرب موعدا مع صن داونز في النهائي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، ومن المقرر أن يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر.

كيف تحول شكل بيراميدز خلال آخر عامين؟

قبل فبراير 2024، كان بيراميدز يواجه مصيرا مجهولا، بتراجع نتائجه وتوديع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، بعدما تذيل المجموعة الأولى، ليستمر مسلسل الإنفاق دون أي بطولة، مجرد ظهور مشرف.

ففي الموسم الأول لبيراميدز بمسماه الجديد 2018-2019، أنهى الفريق الدوري في المركز الثالث وخسر من الزمالك في نهائي كأس مصر، ليشارك في الموسم التالي بالكونفدرالية الأفريقية، لكنه خسر نهائي البطولة.

وودع بيراميدز كأس مصر من ربع النهائي، وحصد المركز الثالث في الدوري المصري، وفي العام التالي (موسم 2020-2021)، ودع الكونفدرالية من نصف النهائي واحتل نفس المركز في الدوري.

وشهد المواسم التالية، نفس الأمر بالنسبة للبطولات، حتى موسم 2022-2023، عندما احتل المركز الثاني في الدوري المصري، لتبدأ رحلته في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، لأول مرة في تاريخه، لكنه ودع البطولة مبكرا، واستمر وضع الفريق حتى 30 أغسطس 2024، عندما حصد أول لقب في مسيرة النادي، بتتويجه بكأس مصر على حساب زد.

المدرب السر في تحول بيراميدز

خلال ما يقرب من 6 سنوات، ضم بيراميدز أبرز العناصر، ودوما كان منافسات على الألقاب، إلا أنه لم يتمكن من الظفر به، أرجح البعض الأمر إلى غياب الدعم الجماهير، إلا أن هذا الأمر تغير منذ قدوم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

في فبراير 2024، أعلن بيراميدز التعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ليتولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، منذ تلك الفترة تمكن الفريق من حصد لقب كأس مصر، إضافة إلى منافسته على 3 ألقاب.

وقاد كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز في 73 مباراة، حقق الفوز في 52 مباراة وخسر 7 مباريات، وتعادل في 14 لقاء.

وبعد ما يقرب من عام وشهرين (444 يوما)، يقترب الكرواتي من تحقيق إنجازا تاريخيا في الكرة المصرية، بداية من تصدره للدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بطل النسخة الماضية الأهلي، مرورا بالوصول إلى نهائي كأس مصر، وأخيرا قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي.

اقرأ أيضًا:

غيبوبة وكسر في الجمجمة.. حكاية خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل