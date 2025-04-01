4 نجوم يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم.. مارادونا النيل ومدافع الأهلي وبلدوزر الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

يعد اليوم الأول من أبريل مناسبة خاصة لكرة القدم المصرية، حيث يحتفل به أربعة من نجوم كرة القدم الذين لعبوا دورًا محوريًا في تاريخ الأندية والمنتخبات المصرية.

حيث يحتفل اليوم كل من طاهر أبو زيد، عمرو زكي، إبراهيم صلاح، وسعد سمير بعيد ميلادهم، وبينما تتنوع مسيراتهم بين الأجيال المختلفة، يظل تأثيرهم واضح في الملاعب، ويبقى ذكرهم في الذاكرة الجماهيرية المصرية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نجوم كرة القدم المصرية السابق ذكرهم كالتالي:

طاهر أبو زيد (مارادونا النيل)

يحتفل طاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ 63، وُلد في 1 أبريل 1962، ولقب بـ "مارادونا النيل" بفضل مهاراته الاستثنائية في المراوغة والتمرير.

بدأ أبو زيد مسيرته في النادي الأهلي عام 1982، حيث حقق معه العديد من البطولات، بما في ذلك الدوري المصري وكأس أفريقيا للأندية.

كما لعب دورًا مؤثرًا في المنتخب الوطني، وبرز في كأس الأمم الإفريقية 1986، بعد اعتزاله، شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة حازم الببلاوي في عام 2013.

عمرو زكي بلدوزر الزمالك ومنتخب مصر

في نفس اليوم، يحتفل عمرو زكي، المهاجم التاريخي للزمالك ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 42، حيث وُلد في 1 أبريل 1983، وبدأ مسيرته في نادي بلدية المحلة قبل الانتقال إلى الزمالك حيث تألق في صفوفه منذ عام 2007.

ويعد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية بفضل قوته البدنية وقدرته على التسجيل في اللحظات الحاسمة، وأبرز محطاته كانت في تصفيات كأس العالم 2010، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل مصر إلى النهائيات.

أيضًا، حقق نجاحًا في الدوري الإنجليزي مع فريق ويجان في فترة قصيرة.

إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق

يحتفل نجم الزمالك السابق إبراهيم صلاح بعيد ميلاده الـ 38، حيث ولد في 1 إبريل 1987.

وكان لاعب وسط ميدان قوي دفاعيًا وهجوميًا، انطلقت مسيرته من المقاولون العرب قبل أن ينتقل إلى الزمالك في 2012.

ويعد من اللاعبين الذين يمتازون بالصلابة في خط الوسط وقدرته على توزيع الكرة بدقة، كما كان له دور كبير في مساعدة الفريق الأبيض على تحقيق العديد من البطولات المحلية.

سعد سمير مدافع الأهلي السابق

وفي نفس اليوم، يحتفل مدافع الأهلي السابق، سعد سمير، بعيد ميلاده الـ 36، وُلد في 1 أبريل 1989، وهو أحد أبرز المدافعين في تاريخ النادي الأهلي.

بدأ مسيرته في صفوف الأهلي عام 2008، قبل ان يرحل في موسم 2021 الي نادي مودرن سبورت الذي قضي معه موسمين ثم انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا.