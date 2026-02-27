بعد تحذير "إيران".. الصين تطالب مواطنيها في إسرائيل بالحذر الشديد



حثت السفارة الصينية في إسرائيل، مواطنيها المقيمين هناك على تعزيز التدابير الأمنية والاحترازية القصوى والاستعداد لحالات الطوارئ، محذرة من "تزايد المخاطر الأمنية في منطقة الشرق الأوسط".



استنفار صيني في إسرائيل وإيران



بحسب وكالة "رويترز"، دعت السفارة، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، المواطنين الصينيين إلى المتابعة الدقيقة للتطورات الميدانية والمعلومات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، كما طالبتهم بالامتناع عن التنقل في الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى.



وفي تحرك موازٍ يعكس خطورة "المشهد الإقليمي"، نصحت بكين رعاياها بتجنب السفر إلى إيران نهائياً، وحثت الموجودين هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن؛ وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن.



ذروة التوتر الأمريكي الإيراني



تأتي هذه التحذيرات الصينية المتزامنة في إسرائيل وإيران كإشارة واضحة على "خطورة الانفجار الإقليمي الوشيك"، في وقت بلغت فيه لغة التهديدات بين واشنطن وطهران ذروتها، وسط مخاوف دولية من أن يتحول تصاعد التوتر بين القطبين إلى مواجهة عسكرية مباشرة تُعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة.