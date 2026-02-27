تواصل وزارة الداخلية قبضتها الرقابية لضمان تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث شنت حملات أمنية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة رسمياً.

أسفرت الجهود الميدانية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن تحرير 116 مخالفة بحق محال تجارية لم تلتزم بقرار الإغلاق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمساندة خطط الدولة التنموية وإحكام الرقابة على الأسواق والمناطق التجارية لضمان الانضباط العام.