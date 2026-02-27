إعلان

الداخلية تغلق 116 محلاً خالفت خطة "ترشيد الكهرباء"

كتب : علاء عمران

03:45 م 27/02/2026

غلق محال ترشيد للكهرباء

تواصل وزارة الداخلية قبضتها الرقابية لضمان تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث شنت حملات أمنية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة رسمياً.

أسفرت الجهود الميدانية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن تحرير 116 مخالفة بحق محال تجارية لم تلتزم بقرار الإغلاق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمساندة خطط الدولة التنموية وإحكام الرقابة على الأسواق والمناطق التجارية لضمان الانضباط العام.

ترشيد الكهرباء غلق المحلات الداخلية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان