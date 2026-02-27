إعلان

وزير خارجية عُمان يلتقي نائب ترامب لبحث سبل احتواء التصعيد مع إيران

كتب - مصطفى الشاعر

04:06 م 27/02/2026 تعديل في 04:14 م

السيد بدر البوسعيدي

أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، بأن وزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي، سيعقد اجتماعا مرتقبا، اليوم الجمعة، في واشنطن مع "جيه دي فانس" نائب الرئيس الأمريكي؛ لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة.


وساطة عُمانية وسط حشود عسكرية


تأتي هذه المقابلة في أعقاب سلسلة من المحادثات المكثفة التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة، وتفادي شن هجمات أمريكية محتملة على أهداف إيرانية، في ظل تصعيد غير مسبوق.


وتجري هذه التحركات الدبلوماسية العمانية وسط حشد عسكري ضخم تشهده المنطقة، حيث تسعى مسقط كوسيط إقليمي بارز إلى منع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة.


بين جاهزية الحرب وفرصة السلام


في غضون ذلك، وفي وقت سابق، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تصريحات مدوّية، أكد فيها أن طهران "مستعدة تماما لكلا الخيارين الحرب والسلام"، مشددا على أن الهدف النهائي للدبلوماسية الإيرانية هو "منع الحرب" وليس السعي إليها.


ومع وصول الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، يُنظر إلى لقاء "البوسعيدي وفانس" كفرصة أخيرة لتفادي سيناريو التصادم المباشر، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه هذه المحادثات في احتواء التصعيد الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

