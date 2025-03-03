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"عمره ما حصل قبل كدا".. تعليق ناري من الحضري على ما يحدث في الزمالك

01:53 م الإثنين 03 مارس 2025

عصام الحضري

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كتب- محمد خيري:

علق عصام الحضري، حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، على الأزمات التي يعيشها نادي الزمالك في الوقت الحالي، على المستوى الفني، وتراجع النتائج في بطولة الدوري المصري.

قال عصام الحضري في برنامج تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس: "الزمالك ضحية الوكلاء هذا الموسم، ودي مشكلته الكبيرة، واللجنة اللي جت بتاعت حازم إمام وميدو، جت بعد ما تم تغيير 3 مدربين أجانب بعد مرور 14 مباراة فقط في الدوري، ده عمره ما حصل قبل كدا".

أضاف: "نتمنى أن الزمالك يرجع مرة ثانية في الدور الثاني، وهو قادر على ذلك، لسه فاضل 9 مباريات".

أكمل: "حاجة معجبتنيش بعد ماتش الأهلي، أن الزمالك فرح بنقطة التعادل، ودي حاجة غريبة، لأن نادي الزمالك فريق كبير جدا، هو فقط يفتقد الاستقرار والثقة".

واختتم تصريحاته: "الزمالك دلوقتي عامل الشماعة بتاعته التحكيم، وده مش صح، لأنه فريق كبير، لابد من النظر للمشكلة الرئيسية، وهي الاستقرار وما ينفعش يطلع عضو مجلس إدارة يقول إحنا هنكمل باقي مباريات الدوري بالناشئين".

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